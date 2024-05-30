الخميس 30 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فنربخشة يراقب مستقبل ساديو ماني مع النصر السعودي

ساديو ماني لاعب النصر
ساديو ماني لاعب النصر السعودي

أبدى نادي فنربخشة التركي رغبته في التعاقد مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي ضمن خطته لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة Milliyet في تقرير لها اليوم الخميس أن النادي التركي يستهدف الحصول على خدمات ماني، بعد الأنباء التي ترددت حول إمكانية رحيله عن النصر في الميركاتو الصيفي.

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النصر السعودي يتمم اتفاقه مع أسطورة ريال مدريد

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تطور مثير في مستقبل تاليسكا مع النصر السعودي

النصر السعودي يتفق مع أسطورة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الجديدة والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا للتقارير فأن مجلس إدارة نادي النصر حسم التعاقد مع قائد ريال مدريد ومدرب إسبانيا السابق فيرناندو هييرو حيث أعلن الحساب الرسمي لفريق شيفاس المسكيكي عن رحيله من التدريب.

وأكدت التقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تولي فيرناندو هييرو مهمة المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وقد يقبل المدرب العرض بعد انتهاء مهمته مع شيفاس.

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