الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

عقد تدريبات لمعلمي اللغة الفرنسية على مناهج المرحلة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد تدريبات لمعلمي اللغة الفرنسية على مناهج المرحلة الإعدادية في اللغة الأجنبية الثانية. 

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جاء ذلك خلال كتاب دوري وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2024-2025. 

وأوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تقديم المزيد من التدريبات المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تقرر عقد تدريبات إلكترونية لمعلمي اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، اعتباراً من الأول من يونيو 2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تدريبات معلمي اللغة الفرنسية تجرى على المنصة الإلكترونية التدريب والتطوير المهني المستمر للمعلمين (cpd.moe.gov.eg).

توجيهات لمعلمي اللغة الفرنسية 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إرشادات لمعلمي اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية للاستفادة من التدريبات. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلمي اللغة الفرنسية بضرورة التفعيل البريد الإلكتروني الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد (offcases amis pov g) باستخدام كود المعلم والرقم القومي للمعلم. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة حضور معلمي اللغة الفرنسية الدورة التدريبية للمستوى الأول (Paroxire linguistiques - Niveau (A2) والحصول على شهادة إتمام الدورة من خلال المنصة الإلكترونية. 

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بالتشديد على الإدارات التعليمية والإدارات الفرعية ذات الاختصاص (إدارة التدريب، التعليم الإعدادي، إدارة الإحصاء وقواعد البيانات، توجيه اللغة الفرنسية)  للتأكيد على العلمين بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد وحضور الدورة التدريبة ، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني لإتمام التدريب بشكل ناجح .

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية باعتبار الأمر هام جداً وعاجل وتحت رعايتهم الشخصية.

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