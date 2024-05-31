أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية في البنك المركزي

أسعار العملات العربية.. استقر السعر الرسمي لصرف العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، بالتزامن مع عطلة اليبنوك والمصارف الأسبوعية اليوم.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار العملات العربية بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 31 مايو، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 31-5-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.58 جنيه للشراء، و12.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 153.81 جنيه للشراء، 154.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.85 جنيه للشراء، 12.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 125.21 جنيه للشراء، 125.59 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.61 جنيه للشراء، 122.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.94 جنيه للشراء، 12.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.49 جنيه للشراء، 66.87 جنيه للبيع.

يذكر أن أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالدول العربية تتأثر بشكل كبير وباستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.