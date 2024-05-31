نقابة الموسيقيين تنعى والدة وزيرة الثقافة

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة وزيرة الثقافة

وتقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة الموافق ٣١ مايو، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والعزاء يوم الأحد الموافق ٢ يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، وجميع العاملين بالمركز والدة الوزيرة، وتقدم الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة للدكتورة نيفين الكيلاني.

معلومات عن وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني هي سياسية مصرية تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفًا لإيناس عبد الدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.