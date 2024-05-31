محامي حسين الشحات يكشف عن مفاجأة من الأهلي ضد لاعب بيراميدز

فجر المستشار محمد رشوان مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الأزمة السائدة بين محمد الشيبي لاعب بيراميدز، و حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.



أكد رشوان خلال تصريحات تليفزيونية " الأهلي خاطب الاتحاد الدولي بالفعل منذ الخامس عشر من الشهر الجاري عبر محامي مكسيكي، للتأكد من سلامة موقف لاعبه الشحات.

و اضاف المستشار :" الأهلي لن يكتفي بعقوبة الشيبي التي وصلت لست مباريات، بل يبحث عن توقيع أقصى عقوبة على الظهير الدولس المغربي، و تحديدًا بعد وصول حيثيات الحكم الصادر عن لاعبه صباح اليوم.



و اختتم رشوان:" نحن كهيئة دفاع عن حسين الشحات، جاهزين لكل السيناريوهات، و نؤكد سلامة موقف لاعبنا بعد تقديمه لاعتذار مسبق للاعب بيراميدز.

قانون الرياضة يدين حسين الشحات و ينصف لاعب بيراميدز



أكد نهاد حجاج" المستشار القانوني" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي" عبد الناصر زيدان" ان قانون الرياضة المصري و خصوصًا الفقرة العاشرة تدين حسين الشحات، لاعب الكرة بالنادي الأهلي.

و اضاف حجاج:" ان لوائح القانون الرياضي المصري، تؤكد سلامة موقف الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في اللجوء للقضاء المدني، بعد واقعة السب التي تعرض لها من لاعب الأهلي حسين الشحات.



تابع المستشار القانوني:" واقعة السب و القذف تعد جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون، و لا يحق للاتحاد المصري لكرة القدم من منع الشيبي من مقاضاة الشحات مدنيًا.

اختتم نهاد حجاج:" نص لوائح العقوبات واضحة و هي تُنصف لاعب بيراميدز و تعطي له كل الحق في مقاضاة الشحات بل و من المؤكد ان العقوبات المتوقعة على لاعب القلعة الحمراء ستكون وخيمة