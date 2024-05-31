الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طلب خاص من رابطة المعلقين إلى وزارة الرياضة

بوابة الوفد الإلكترونية

طالب اللواء منير وحيد فريد عضو رابطة المعلقين الرياضيين، من وزارة الشباب و الرياضة بضرورة اعطاء مساحة أكبر لرابطة المعلقين حتى يتم اختيار مجموعة جديدة من شباب مصر الواعد للانضمام لكتيبة المعلقين، وذلك عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان.

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و كشف منير ان رابطة المعلقين المصريين دورها استشاري فقط، و لا تتمتع بصلاحيات كبيرة، وهو ما يؤثر بالسلب على الشارع الرياضي المصري وهو ما ظهر جليًا في السنوات الأخيرة.


و اضاف اللواء : نسعى للتواجد بقوة خلال الفترة القادمة، و مساعدة وزارة الشباب و الرياضة في تجهيز كوادر شابة من المعلقين المصريين الموهوبين ووضعهم على الطريق الصحيح.


و اختتم عضو رابطة المعلقين تصريحاته:" نشكر سيادة الوزير أشرف صبحي لتواصله معنا خلال الفترة الماضية و وضع خطوط عريضة قبل بدء مشروع الوزارة الجديد فيما يخص اختيار معلقين جدد لكافة الالعاب الرياضية .

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