مدرب الزمالك السابق: مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب.. واستبعاد الشحات "قرار صائب"

تحدَثَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة الخاصة بمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية “مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب في مباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، نظرًا لتألقه مع النادي الأهلي في المباريات الأخيرة ومساهمته بشكل كبير في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا دون أن تسكن شباكه أي هدف”.

وأضاف: استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي من قائمة المنتخب، قرار صائب من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، نظرًا لابتعاده عن مستواه المعهود في الفترة الأخيرة، وتواجد أكثر من لاعب مميز في مركز الجناح الهجومي.

قائمة منتخب مصر..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.