رضا عبدالعال ينتقد انضمام هذا الثنائي لمنتخب مصر

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي أعلنها حسام حسن مساء أمس الأول الأحد، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و 10 يونيو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في "المكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

بعض اختيارات حسام حسن غير منطقية، وعلى رأسها أحمد نبيل كوكا وياسر ابراهيم العائدون من إصابة طويلة، ولا يشاركون مع الأهلي في المباريات الأخيرة، وكذلك محمد الشامي مع النادي المصري، وغيرهم.

وأضاف: علامة استفهام حول عدم انضمام عمر جابر ومحمد شحاتة للمنتخب الوطني، وخاصًة الأخير، الذي يقدم آداءً جيدًا مع الزمالك في اللقاءات الماضية، وهو أفضل من جميع لاعبي الوسط الذين تم اختيارهم بالقائمة.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.