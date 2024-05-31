نجم الزمالك السابق يكشف خليفة محمد صلاح

أشاد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بإمكانيات عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، معربًا عن سعادته بعودة العلاقات بين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.



وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: "نسبة المحترفين في مصر تساوي 30% بالنسبة لقائمة اللاعبين، والمباراتان فيهما صعوبات، المنتخبات الصغيرة أصبحت طماعة، ويريدون الفوز على منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في تصفيات كأس أمام العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا خلال فترة التوقف بشهر يونيو.

وأضاف: "سعيد بعودة العلاقات بين منتخب مصر ومحمد صلاح، الذي نحتاج أن نأخذ منه أكثر من 70% من مستواه، هو لاعب عالمي ويقدم الكثير".

وتابع: "عمر مرموش يمثل جبهة الحلول، في ظل مراقبة محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، هو لديه الحلول، وسرعاته كبيرة، ومميز للغاية، وقد يكون خليفة محمد صلاح في المستقبل القريب".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "مرموش لاعب ذكي ومن المواهب المصرية الكبيرة، وإذا مر حسام حسن من المباراتين القادمتين سيضع اسمه في مكانة مختلفة أيضًا".