محمد شحاته: أنتظر مباريات الزمالك والأهلي ولا أخشى أي مواجهة

تحدث محمد شحاته لاعب فريق الزمالك عن استعدادته قبل المباريات منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في الشتاء الماضي.

وانضم شحاته إلى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء النهائي لمدة 4 سنوات قادما من طلائع الجيش.

وقال محمد شحاته خلال تصريحات تليفزيونية "بنتظر مباريات الأهلى والزمالك لأنها مباراة للتاريخ ومش بخاف من أى ماتش، وكل لاعب بيحاول يطلع كل اللى عنده، ومباراة القمة الأخيرة كنت بغمز لنبيل عماد دونجا لأنه كان بيشجعنى بعد مرورى من أحمد نبيل كوكا، وكوكا أخويا وبحبه جدا ولا أقصد أى حاجة ضده".

ويقدم محمد شحاته مستويات جيدة منذ انضمامه إلى نادي الزمالك وأصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الفارس الأبيض، وقدم اللاعب مستوى مميز في نهائي الكونفدالية أمام نهضة بركان المغربي.