أحمد حمدي يكشف عن رفضه صفقة تبادلية مع الأهلي

كشف أحمد حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفقة تبادلية أثناء تواجده في النادي الأهلي.

ويعد أحمد حمدي أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يغادر إلى عدة محطات مختلفة كانت أخرها مونتريال الكندي قبل انضمامه إلى الزمالك في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد حمدي خلال تصريحات تليفزيونية "أثناء تواجدي في النادي الأهلي كانوا يريدون عمل صفقة تبادلية مع بيراميدز ولكن أنا رفضت، لأنني كنت أريد الخروج للاحتراف".

وعن مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، علق حمدي، "كل فريق يريد أن يحرز اللقب وأتمنى أن تكون البطولة من نصيبنا وأتمنى أن أكون حاضرًا، ستكون بطولة بطعم خاص لأنها بين القطبين".

ويتقابل الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي بصفتهما بطلا كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا على نحو الترتيب.