ريال مدريد يصل لندن استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند

وصلت قبل قليل، بعثة فريق ريال مدريد الإسباني إلى العاصمة البريطانية لندن استعدادا لخوض مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند مساء غد السبت على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

وتضم قائمة ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا كل من:

تيبو كورتوا و أندري لونين و كيبا، فران، في حراسة المرمى

داني كارفاخال و إيدير ميليتاو،د و ديفيد ألابا و ناتشو ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا وأنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي، في خط الدفاع.

جود بيلينجهام و توني كروس ولوكا مودريتش و إدواردو كامافينجا، فالفيردي وداني سيبايوس و أردا جولر وماريو مارتين، في خط الوسط.

وفي خط الهجوم كل من فينيسيوس جونيور،د و رودريجو وخوسيلو إبراهيم دياز.