عاجل
مفاجأة.. حسين الشحات رفض التصالح مع الشيبي بعد الحكم الصادر ضده بالحبس
الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ علاقات دولية: العلاقات العربية الصينية مهمة لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

السيسي في الصين
السيسي في الصين

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، موضحًا أن العلاقات مع بكين تسير بقوة نحو دعم القضايا الإقليمية ونحو دعم الدور مصر الريادي.

txt

مختار غباشي: الصين القطب المزعج لأمريكا وزيارة السيسي محورية ومهمة (فيديو)

txt

الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية “إكسترا نيوز”، الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي، وعدد من القادة العرب لحضور المنتدى الذي يعقد على المستوى الوزاري في دورته العشرين في الصين، دليل على اهتمام بكين بثوابت العلاقات العربية الصينية والمصالح العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتزام الصين بحل الدولتين ودعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأشار إلى أن انعقاد القمة المصرية الصينية في الوقت الراهن تبعث برسائل للمجتمع الدولي، بأن الشراكة الاستراتيجة تترجم لحل العديد من الخلافات في المنطقة والمحيط العربي.

السيسي في الصين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وناقش الجانبان الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.

الجريدة الورقية