أستاذ علاقات دولية: العلاقات العربية الصينية مهمة لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، موضحًا أن العلاقات مع بكين تسير بقوة نحو دعم القضايا الإقليمية ونحو دعم الدور مصر الريادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية “إكسترا نيوز”، الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي، وعدد من القادة العرب لحضور المنتدى الذي يعقد على المستوى الوزاري في دورته العشرين في الصين، دليل على اهتمام بكين بثوابت العلاقات العربية الصينية والمصالح العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتزام الصين بحل الدولتين ودعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وأشار إلى أن انعقاد القمة المصرية الصينية في الوقت الراهن تبعث برسائل للمجتمع الدولي، بأن الشراكة الاستراتيجة تترجم لحل العديد من الخلافات في المنطقة والمحيط العربي.

السيسي في الصين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وناقش الجانبان الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.