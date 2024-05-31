المخرج محمد ناير: مسلسل دواعي سفر سلط الضوء على قضية نفسية خطر

تحدث المخرج محمد ناير، مؤلف ومخرج مسلسل دواعي السفر، عن الأجواء الدرامية الخاصة التي حملها المسلسل مع بطله أمير عيد، التي حملت فلسفة الرحيل وآلام الفراق، خلال لقاؤه عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى.

المخرج محمد ناير: حكايات مسلسل “دواعي السفر” عن فلسفة الرحيل

أكد المخرج محمد ناير على هدف المسلسل، قائلًا:" نحتاج تقديم دراما بشكل تنافسي، والمجتمع يحتاج نقل ذلك بمصداقية، موضحا أن فكرة مسلسل دواعي السفر مقصود منه أن فلسفة الرحيل والحياة عبارة عن ترانزيت قصير، وهناك مغزى من العلاقات المجمعة التي تتقابل في نادي الوحدة.

محمد ناير :العلاقات في “دواعي السفر” نحتاج التركيز عليها وإخراجها من أصحابها

وأضاف محمد ناير، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، العلاقات في مسلسل دواعي السفر تدعو للتعاطف وأزاي بنؤثر في حياة بعض، وهذه كانت الفكرة، والديكور خرج بالشكل المطلوب، موضحا أن فلسلفة العمل لا تبنى من أول لحظة، وتبدأ من قصة القبطان إبراهيم الذي يعيش بعيد عن ابنته ويوهمها أنه عايش سعيد.

وأشار محمد ناير، إلى أن أمير عيد غير له طريقة تفكيره في مسلسل دواعي السفر، بطرحه فكرة رغبة الانتحار في المسلسل، وتوجه لفلسفة أخرى، مؤكدا أن أمير عيد لم يكن يريد التمثيل في البداية، ويرى أن كل حاجة لها وقتها، وهذا هو الوقت، قائلا: "صداقتي بأمير عيد ممتدة لأكثر من 20 سنة، ودواعي السفر يتناول فكرة الأثر الذي نتركه في الحياة".

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر في إطار درامي عن شخصية إبراهيم “أمير عيد” الذي يعيش بعالم من نسج خياله وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب غير المتزوج الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار