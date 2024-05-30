الأهلي المصري يطلق خدمة إضافة الحوالات الواردة من الخارج لكافة عملاء الجهاز المصرفي لحظيا

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أحدث خدماته وهي اتاحة استقبال الحوالات الالكترونية الواردة من الخارج لصالح حسابات العملاء بالجهاز المصرفي في مصر لحظيا على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع وخلال العطلات الرسمية من خلال شبكة الوكلاء والمراسلين لدى البنك.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذه الخدمة الجديدة تأتي استمرارا لريادة البنك وسعيه الدائم في تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لكافة عملاء الجهاز المصرفي خارج وداخل مصر، ودعم الوعي المصرفي والتحول الرقمي وتوجيه المجتمع الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد، تعزيزا لاستراتيجية الشمول المالي، وإيمانا بدوره الاستراتيجي في نمو الاقتصاد المصري، مضيفا أن استحداث خدمة إضافة الحوالات الواردة لحظيا تستهدف التوسع في تقديم خدمة التحويلات الواردة من الخارج بطريقة سريعة وآمنة وبتكلفة تنافسية، مشيرا الى أن التحويلات الواردة من الخارج تلعب دور كبيرا ليس فقط في الاقتصاد الوطني بل تعمل على انتعاش الاقتصاد العالمي ككل، وذلك من خلال تقديم خدمات أساسية للعملاء خارج مصر في جميع أنحاء العالم، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي لما لها من دور أساسي وفعال في تواصل العملاء وتمكين المجتمعات وتوسيع نطاق الموارد المالية حول العالم.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذه الخدمة تعكس سعي البنك الدائم في إتاحة عدة طرق في مجال التحويلات الالكترونية الواردة، وزيادة التدفق النقدي الأجنبي عبر التحويلات الواردة من الخارج، حيث تتيح هذه الخدمة استقبال الحوالات الواردة من خلال الوكلاء والبنوك داخل الشبكة الخاصة بمراسلي البنك علي سبيل المثال مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودى و بنك البلاد بالسعودية – شركة الانصاري للصرافة وشركة الفردان للصرافة بدولة الامارات – شركة الملا للصرافة و شركة المزيني للصرافة بدولة الكويت و غيرهم من شبكة الوكلاء و المراسلين، وارسال تلك التحويلات إلى البنك الأهلي المصري لصرفها لأكبر عدد من عملاء البنك او غير العملاء، مضيفا أن الخدمة الجديدة تعمل على تعزيز تجربة عملاء البنك الأهلي المصري وتوفير لهم تكلفة أقل مقارنة بالعروض المماثلة المتوفرة في السوق مع معالجة أي ثغرات أخرى تعرقل عملية التحويلات الواردة من قبل، بالإضافة إلى تحويل الأموال بعدة طرق تتجاوز القنوات المعتادة وذلك لتلبية كافة شرائح المجتمع خارج وداخل مصر.

ومن جانبها أوضحت إنجي حراز مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري أنه يمكن للعملاء من خلال تلك الخدمة إمكانية إضافة الحوالة الالكترونية التي ترد من الخارج بالعملة المحلية لصالح أي حساب بنكي أو بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية لعملاء الجهاز المصرفي بجميع البنوك المحلية العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمشتركة في "شبكة المدفوعات اللحظية"، كما توفر الخدمة الجديدة الاستفادة أيضا من أفضل الأسعار المطبقة وخدمات متابعة التحويلات لحظياً من خلال زيارة موقع البنك، مضيفة أن تلك الخدمة ستمنح نفس الميزة المقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري من حيث امكانية سحب تلك التحويلات من خلال ماكينات ATM لتلك البنوك المحلية في أي وقت على مدار 24 ساعة، إضافة الى اتاحة نفس الميزة لجميع المحافظ الالكترونية.