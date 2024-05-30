الأوقاف: إقبال غير مسبوق على قافلة الواعظات بالمنيا

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، القافلة الدعوية للواعظات إلى محافظة المنيا، اليوم الخميس، وكان في استقبال القافلة الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين مدير المديرية، والدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة، والدكتور أحمد عزمي مدير الإدارات وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن من سيدات المنيا.

وقد أكدت واعظات الأوقاف أن المؤمن الحق يدرك أن الله سبحانه جعل في المال حقوقًا ينبغي أن تؤدى، حيث يقول الحق سبحانه في صفات المتقين: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، ويصف نبيُّنا (صلى الله عليه وسلم) أهلَ المنازل العالية بقوله: "عَبْدٌُ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ".

وعد الله عز وجل المنفقين في وجوه الخيرات بالأجر الجزيل

وتابعت واعظات الأوقاف: وعد الله عز وجل المنفقين في وجوه الخيرات بالأجر الجزيل، حيث يقول الحق سبحانه: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا". جدير أن قافلة الواعظات ضمت كلا من:

1- الواعظة/ وفاء عبد السلام، والواعظة/ هاله محمد ربيع، والواعظة/ رجاء كمال الدين، والواعظة/ صفاء إبراهيم محمد عبد الغني بمسجد ضيوف الرحمن بصفط اللبن.

2- الواعظة/ ميرفت عزت، والواعظة/ فاطمة الزهراء حسن، والواعظة/ مني فاروق أحمد، والواعظة/ فاطمة علي عمران بمسجد كامل عطية بصفط اللبن

3- الواعظة/ جيهان ياسين، والواعظة/ زينب السعيد، والواعظة/ صابرين فوزي، والواعظة/ فاتن عبد الله جابر بمسجد السلام بصفط اللبن.