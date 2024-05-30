الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدًا الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 10 مساجد غدًا الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 994 ) مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12016 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (458) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص

4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

7. المسجد البحري – قرية دنديط – مركز ميت غمر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط

2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق