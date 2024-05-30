وفاة والدة وزيرة الثقافة والجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

غيب الموت اليوم نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وستقام صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وسيقام العزاء يوم الاحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وتلغرافيا مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وتتقدم جريدة وبوابة الوفد برئاسة الدكتور وجدي زين الدين بخالص التعازي وصادق المواساة للدكتورة نيفين الكيلاني، ولعائلتها الكريمة.

نسأل الله تعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.