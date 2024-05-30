محمد مصطفى ابن قنا ثالث اخصائي مثالي على مستوى الجمهورية

هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، محمد مصطفى محمد الاخصائي الاجتماعي بمدرسة الجبلاو الثانوية نظرأ لإعلان الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية حصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الاخصائي المثالي التي أعلنت اليوم من قبل احمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية بوزارة التربية والتعليم .

ثمن وكيل الوزارة دور الاخصائي الاجتماعي الناجح بالمدرسة كونه يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه والمشورة للطلاب والمعلمين ، وكذلك توعية المجتمع المدرسي بالقضايا الاخلاقية والنفسية ويشارك في حلها ، وأشار إلى دور القيادات التعليمية التي أخلصت وتميزت في عملها ممن شاركت في تلك المسابقة وممن دعمت وساندت من هيئة الإشراف بالمديرية المتمثلة في صابر زيان المدير العام للشئون التنفيذية و احلام محمود السيد الموجه العام والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول و محمود جابر ومحمد غريب مسئولا اتحاد طلاب المديرية .

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا قد حصدت المركز الأول جمهوري في مسابقة الرائد المثالي خالد احمد محمد – معلم، والمركز الثالث في مسابقة الرائد العام المثالي، والدكتورة ولاء حامد ضرار – مدير مدرسة، وهما أيضا إحدى مسابقات الاتحاد العام لطلاب مدرس الجمهورية .

وكيل وزارة التعليم بقنا يشارك فاعليات اليوم الثاني من مبادرة ( تقدر في ١٠ أيام )

وفى ذات السياق تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا برفقته الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام فعاليات مبادرة ( تقدر في 10 أيام) التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بقاعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات والتي خصصت لطلاب إدارة قنا التعليمية .

أشاد الوكيل بفكرة المبادرة ودور المؤسسة في دعم الطلاب وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في خطوة نحو إعداد جيل مجتهد و واع و مدرك لمساعي الدولة في مساندة مواطنيها و الاستثمار الجاد في الثروة البشرية ، وأثنى على تجاوب الطلاب معها وانتظامهم لحضور مراجعة مادتي الجبر والكيمياء ، ولفت إلى الإعداد الجيد من قبل إدارة التعليم الثانوي بالمديرية و ممثلوها بالإدارات ومديرو المدارس الممثلة لاستضافة المحاضرات .

استقبل الوكيل في اليوم الثاني للمبادرة وعبده عبد الظاهر عن التعليم الثانوي بإدارة قنا التعليمية وعبير حمدي مدير مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ومسئولو مؤسسة حياة كريمة بقنا .

الجدير بالذكر أن المبادرة التي بدأت أمس بمادتي الديناميكا واللغة الإيطالية شهدت توافد الطلاب في تسع قاعات بالإدارات التعليمية وتستكمل غدا الجمعة مراجعة مادة الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية رياضيات ، ويوم السبت مواد التفاضل والتكامل واللغة الألمانية .