انطلاق الملتقى التثقيفي الخامس عشر للأئمة بالإسكندرية

انطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات الملتقى التثقيفى الخامس عشر لنخبة من الائمة المتميزين بمعسكر " ابو بكر الصديق " التثقيفى بالاسكندرية جاء ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة مديرية أوقاف الإسكندرية.

تقدم الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بالشكر الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي يولي محافظة الإسكندرية اهتماما خاصا بإقامة العديد من الدورات والمعسكرات التثقيفية والترفيهية بها، وعلى ما يبذله من جهد في استعادة دور المساجد تثقيفيا ودعويا، حيث تحولت المساجد بجميع محافظات الجمهورية إلى خلية نحل، مما جعل الإمام في خط المواجهة، مع تزويده بالمهارات اللازمة والعلوم الضرورية تثقيفيا ودعويا،

وقال الشيخ عبد الرازق مدير مديرية الاوقاف أن وزارة الأوقاف تقدر ذوي الكفاءات والمهارات قدرهم، ويظهر ذلك جليا من خلال كتيبة من الجنود أثبتوا كفاءتهم رغم حداثة تعيينهم من دفعة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأصبح أئمة الأوقاف يحصلون على دورات متميزة، وصار لأئمة الأوقاف الصدارة والتميز والقوة في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة معاول الهدم وأصحاب الفكر المتطرف بكلا جانبيه.

موضحا أن الإمام محل الارتكاز والقوة الأساسية في وزارة الأوقاف، لا يعرف الكسل، ولا الخمول، ولا روح اليأس، ولا روح الهزيمة، والمجتمع كله يتلقى ما يقدمه أئمة وواعظات وزارة الأوقاف دعويا وثقافيا.

وجه الدكتورمحمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رسالة للأئمة من معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شد فيها على أيديهم، ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد بالأنشطة الدعوية والتثقيفية والقرآنية.

موضحا أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر سماحة الإسلام داخليًا وخارجيًا، وأن التسامح ركيزة أساسية من ركائز ديننا الحنيف، وأن وزارة الأوقاف حرصت على استعادة ريادتها في تلاوة القرآن الكريم والابتهال الديني، والتوسع في المقارئ القرآنية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية، وافتتاح أكثر من ثلاثين مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، واستحداث برامج التحفيظ عن بعد، والتوسع في البرامج التثقيفية للطفل، والندوات التثقيفية والدعوية، والدورات التدريبية.

مؤكدا أنك لن تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد، وأن دراسة الفكر الوسطي المعتدل تظهر الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف، وعلى الجميع نقل هذا المنهج والفكر الوسطي، وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال طريقهم ومنهجهم.