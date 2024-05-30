الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعليم الفيوم تفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي

هبة سيد عبد الفتاح
هبة سيد عبد الفتاح

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، التربية الإجتماعية - الاتحادات الطلابية، في مسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وفازت هبة سيد عبدالفتاح - مدرسة الغريب للتعليم الأساسي (أخصائي إجتماعي بالمرحلة الابتدائية) - إدارة سنورس التعليمية ، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.في مسابقة الأخصائي الإجتماعي المثالي مسئول الإتحادات الطلابية 2023/ 2024 .

تقدمت الدكتورة أماني قرني بالتهنئة إلى توجية عام التربية الإجتماعية ، والاتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة الإيجابية الفعالة في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة.

تدريب فى مديرية الصحة بالفيوم 

من جهه اخرى نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم و باشراف الدكتور احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين بمراكز المعلومات بالمديرية والمستشفيات و الادارات الصحية على اساسيات الشبكات وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و اللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد الدكتورخالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة رانيا فوزى ‐ القائم باعمال مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان والمهندس اشرف طلعت -مدير ادارة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ  الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب موضوعات تعريف الشبكات وفوائدها -انواع الشبكات -مشاركة البيانات - البروتوكولات المستخدمة -الحوسبة السحابية -انواع الكابلات -OSI موديل.

وقام بالتدريب  المهندس احمد ابراهيم عبد العظيم -عضو فريق الشبكات وتطوير تكنولوجيا المعلومات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان. 

استمر التدريب لمدة 5 ايام بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيومانتهت الدورة بعقد اختبار للمتدربين  وقام بالتنسيق للدورة دعاء كمال -عضو مركز معلومات المديرية.

 

 

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الجريدة الورقية