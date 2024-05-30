تعليم الفيوم تفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، التربية الإجتماعية - الاتحادات الطلابية، في مسابقة الأخصائي المثالي على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وفازت هبة سيد عبدالفتاح - مدرسة الغريب للتعليم الأساسي (أخصائي إجتماعي بالمرحلة الابتدائية) - إدارة سنورس التعليمية ، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.في مسابقة الأخصائي الإجتماعي المثالي مسئول الإتحادات الطلابية 2023/ 2024 .

تقدمت الدكتورة أماني قرني بالتهنئة إلى توجية عام التربية الإجتماعية ، والاتحادات الطلابية بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة الإيجابية الفعالة في جميع المسابقات التي تنظمها الوزارة.

تدريب فى مديرية الصحة بالفيوم

من جهه اخرى نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم و باشراف الدكتور احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين بمراكز المعلومات بالمديرية والمستشفيات و الادارات الصحية على اساسيات الشبكات وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و اللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد الدكتورخالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة رانيا فوزى ‐ القائم باعمال مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان والمهندس اشرف طلعت -مدير ادارة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب موضوعات تعريف الشبكات وفوائدها -انواع الشبكات -مشاركة البيانات - البروتوكولات المستخدمة -الحوسبة السحابية -انواع الكابلات -OSI موديل.

وقام بالتدريب المهندس احمد ابراهيم عبد العظيم -عضو فريق الشبكات وتطوير تكنولوجيا المعلومات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان.

استمر التدريب لمدة 5 ايام بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيومانتهت الدورة بعقد اختبار للمتدربين وقام بالتنسيق للدورة دعاء كمال -عضو مركز معلومات المديرية.

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