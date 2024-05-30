نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 تفضح مهزلة الغش الجماعي

كشفت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة عن وجود أعداد كبيرة من المتفوقين بشكل يتخطى النسبة المتوسطة لمعايير التقويم.

وبينت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية في جميع المواد يصل إلى نحو 1200 طالب وطالبة في محافظتي القاهرة والجيزة فضلا عن حصول آلاف الطلاب على مجاميع عالية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة حصول 721 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023/2024.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قيمة 87.05 في المائة إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190 و977 طالبًا وطالبة نجح منهم 165 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

أما في محافظة القاهرة، فبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الحاصلين على الدرجات النهائية 470 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 قيمة 84.7 في المائة إذ بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفا و260 طالبا وطالبة، نجح منهم 157 ألفا و336 طالبا وطالبة.

الغش تسبب في ارتفاع أعداد أوائل الشهادة الإعدادية

واشتاط أولياء الأمور غضبًا من ارتفاع نسب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف المحافظات والذي اعتبروه مؤشرًا لتزايد معدلات الغش خاصة مع وجود امتحانات صعبة.

وأرجع أولياء الأمور سبب ارتفاع أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد إلى الغش الإلكتروني الجماعي الذي توغل في مختلف المناطق بالعاصمة والجيزة.

واشتكى أولياء الأمور من انتشار تداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في أغلب المحافظات على جروبات الغش، فضلا عن وجود حالات غش جماعي تقليدي في عدد من اللجان.

ولفت أولياء الأمور إلى أن بعض المعلمين في الدروس الخصوصية قد حرضوا الطلاب على التأخر بعد بدء اللجان للدقائق قليلة حتى يتمكنوا من إرسال الإجابات لهم على تطبيق واتس آب قبل دخول اللجان.

وأعرب أولياء الأمور عن تخوفاتهم من انتشار الغش الإلكتروني في الثانوية العامة 2024 ما يهدد مستقبل أبنائهم في تلك السنة المصيرية.

ارتفاع نسب الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية يخالف معايير التقويم

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن أسباب ارتفاع الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأوضح الخبير التربوي أن حصول أعداد كبيرة من الطلاب على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية لا يتفق مع نظريات التقويم التربوي.

ونوه الخبير التربوي بأن نظريات التقويم التربوي تقربأن يكون أعداد الطلاب المتفوقين هم الأقل عددا مثلما هو الحال بالنسبة للطلاب الضعاف جدا.

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يمكن إرجاع أسباب ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة في الشهادة الإعدادية 2024 إلى عدة أسباب منها: سهولة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بحيث جاءت أقل من مستوى الطلاب.

وأضاف أن من أسباب ارتفاع المجاميع وجود الكثير من الاسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سهلة الغش وخاصة الأسئلة الموضوعية التى لا تتطلب سوى اختيار إجابة من عدة إجابات.

ولفت إلى احتمالية وجود أسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 منقولة بالنص من الكتب المدرسية تعتمد على الحفظ الصم ما يزيد من معدل المجاميع المرتفعة، مع قلة أعداد الأسئلة التى تقيس العمليات العقلية العليا والمميزة بين الطلاب.

ونبه الخبير التربوي إلى احتمالات الغش في بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فضلا عن الغش الإلكتروني والتسريب ما يتسبب في زيادة نسب المجاميع المرتفعة.



