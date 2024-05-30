أسباب ارتفاع نسب الحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية 2024

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن أسباب ارتفاع عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن حصول أعداد كبيرة من الطلاب على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية لا يتفق مع نظريات التقويم التربوي.

ونوه الخبير التربوي بأن نظريات التقويم التربوي تقربأن يكون أعداد الطلاب المتفوقين هم الأقل عددا مثلما هو الحال بالنسبة للطلاب الضعاف جدا.

أسباب ارتفاع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وأشار الخبير التربوي إلى أنه يمكن إرجاع أسباب ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة في الشهادة الإعدادية 2024 إلى عدة أسباب منها:

سهولة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بحيث جاءت أقل من مستوى الطلاب.

وجود الكثير من الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سهلة الغش وخاصة الأسئلة الموضوعية التى لا تتطلب سوى اختيار إجابة من عدة إجابات.

وجود أسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 منقولة بالنص من الكتب المدرسية تعتمد على الحفظ الصم.

قلة أعداد الأسئلة التى تقيس العمليات العقلية العليا والمميزة بين الطلاب

احتمالات الغش في بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فضلا عن الغش الإلكتروني والتسريب.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بقيمة 87.05 في المائة إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حصول 721 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماد النتيجة، صباح اليوم الخميس.