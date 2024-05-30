وكيل تعليم الغربية يتابع فعاليات مبادرة "تقدر '' للمراجعات النهائية

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة فعاليات مبادرة "تقدر في ١٠ أيام ''للمراجعات العامة والنهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، والتي تتم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجميع الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، والتي تأتي في إطار تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وتابع وكيل الوزارة فعاليات المبادرة في مدرسة السنطة الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي شهدت إقبالا ً طلابياً كثيفاً خلال مراجعات اليوم، حيث تأتي هذه المراجعات استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو المقبل، وتنتهي يوم السبت الموافق العشرين من شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن هذه المراجعات، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بجميع الإدارات التعليمية، لتشمل جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية، وفقد الجدول المحدد، بالإضافة إلى محاضرة دعم نفسي، لتحفيز الطلاب وحثهم على التحصيل الجيد، واستثمار الوقت.

وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" التي تعمل على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور، وتساعد أبنائنا الطلاب في تحقيق الأهداف المنشودة من التحصيل الجيد واستثمار الوقت، وتحقيق أقصى استفادة من خبرات المعلمين المتميزين في المواد العلمية والأدبية، كما قدم الشكر والتقدير للدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة السنطة التعليمية، والدكتور محمد زغلول، وكيل الإدارة، على الجهد المبذول والتنظيم الجيد خلال المراجعات، متمنياً النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب في ماراثون الثانوية العامة.