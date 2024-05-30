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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصيلحي يُثٌمن موافقة الخطيب واتحاد السلة على تغيير صالة نهائي دوري السوبر

بيان الاتحاد
بيان الاتحاد

تقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى بخالص الشكر و التقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و مجلس إدارته و كذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه  على استجابتهم السريعة لمطلب نادى الاتحاد السكندرى بتغيير  صالة نهائي 
بطولة دوري السوبر لهذا الموسم 2023-2024 بين نادى الاتحاد السكندرى و النادى الأهلى ( Best of 5 )  من صالة الدكتور حسن مصطفى  " بـ 6 أكتوبر   "  إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة 
و أشاد محمد مصيلحى  خلال بيان لنادى الاتحاد على صفحته الرسمية بالاستجابة و الموافقة السريعة للكابتن القدير محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عقب المكالمة التليفونية التي جرت بينهم على نقل و تغيير صالة نهائي بطولة دوري السوبر
حيث فقد نادى الاتحاد السكندرى أحد أبنائه الأوفياء من جماهير النادى على هذه الصالة و هو الشهيد بأذن ربه أسلام زكى مما يدل على عمق و قوة العلاقات الطيبة  التي تجمع الناديين الشقيقين 
و كما أوضح رئيس النادى أن الدكتور مجدى أبو فريخه أيضاً قد وافق فوراً و أستجاب سريعاً  لمطلب نادى الاتحاد السكندرى و أكد على تقديره الكبير لنادى الاتحاد السكندرى و جماهير ، و تمت الموافقة على نقل سلسلة مباريات نهائي  بطولة دوري السوبر لكرة السلة( Best of 5  ) لتقام على الصالة المغطاة باستاد القاهرة .

 

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