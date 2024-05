مصيلحي يُثٌمن موافقة الخطيب واتحاد السلة على تغيير صالة نهائي دوري السوبر

تقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى بخالص الشكر و التقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و مجلس إدارته و كذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه على استجابتهم السريعة لمطلب نادى الاتحاد السكندرى بتغيير صالة نهائي

بطولة دوري السوبر لهذا الموسم 2023-2024 بين نادى الاتحاد السكندرى و النادى الأهلى ( Best of 5 ) من صالة الدكتور حسن مصطفى " بـ 6 أكتوبر " إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة

و أشاد محمد مصيلحى خلال بيان لنادى الاتحاد على صفحته الرسمية بالاستجابة و الموافقة السريعة للكابتن القدير محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عقب المكالمة التليفونية التي جرت بينهم على نقل و تغيير صالة نهائي بطولة دوري السوبر

حيث فقد نادى الاتحاد السكندرى أحد أبنائه الأوفياء من جماهير النادى على هذه الصالة و هو الشهيد بأذن ربه أسلام زكى مما يدل على عمق و قوة العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين الشقيقين

و كما أوضح رئيس النادى أن الدكتور مجدى أبو فريخه أيضاً قد وافق فوراً و أستجاب سريعاً لمطلب نادى الاتحاد السكندرى و أكد على تقديره الكبير لنادى الاتحاد السكندرى و جماهير ، و تمت الموافقة على نقل سلسلة مباريات نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة( Best of 5 ) لتقام على الصالة المغطاة باستاد القاهرة .