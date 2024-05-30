طارق عبد العزيز: كلمة السيسي بالمنتدي الصيني العربي كاشفة للحقيقة وجسدت الواقع

اشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، اليوم الخميس مؤكداً بأنها كاشفه للحقيقه وجسدت واقع التحديات في الشرق الأوسط والعالم.

وبين عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن الرئيس السيسي وضع النقط علي الحروف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية سواء في رفض الحرب علي غزة أو الأمن المائي العربي وغيرهم من القضايا المحورية التي كانت واقع اهتمام مشترك بين الصين والدول العربية.

واضاف عبد العزيز بأن المنتدي الصيني العربي سيكون له دلالات ايجابيه تنعكس علي مسار العلاقات بين الصين والدول العربية ، وتترجم التوافق العربي الصيني في العديد من القضايا المشتركة التي تهدف إلي صالح الجانبين ، في العديد من القضايا وتعمل علي الوصول إلي حلول مشتركه تهدف لإقرار السلام في الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وشدد عبد العزيز بأن الرئيس السيسي وضح موقف مصر الرافض لتصفيه القضيه الفلسطينيه برفض التهجير القسري للفلسطينيين ، والحفاظ علي الحقوق التاريخيه الثابته في الموارد المائية للدول العربية وعلي رأسها مصر .