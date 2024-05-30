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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خامنئي يلتقي الأسد في طهران ويتحدث عن الهوية السورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، بالرئيس السوري بشار الأسد في طهران، وغرد على منصة إكس، متحدثا عن "هوية سوريا"، مؤكدا انتماءها إلى ما يعرف بمحور المقاومة.

 

وخلال اللقاء، قدم الأسد تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

 

وأكد خامنئي في تغريدات على منصة إكس أن "تعزيز العلاقات بين إيران وسوريا أمر مهم، باعتبار أن البلدين هما عماد محور المقاومة".

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني في تغريدة على منصة "إكس": "الهوية المميزة لسوريا هي هوية المقاومة التي تشكلت منذ عهد الراحل حافظ الأسد"

 

وقال خامنئي إن "جبهة المقاومة ساعدت دائما على الوحدة الوطنية السورية".

 

واجتمع خامنئي والأسد آخر مرة في 2022 في طهران ودعا كلا الطرفين خلال ذلك الاجتماع إلى توطيد العلاقات.

 

وورد في بيان صادر عن الرئاسة السورية أن الأسد وخامنئي أكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

وتشهد سوريا انتشار حوالى 3 آلاف مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني، مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران في مختلف المناطق، بحسب معطيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

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