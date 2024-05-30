محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، مؤكداً علي بدء إجراءات طرح العديد من المشروعات لتنفيذها، وفقاً للجداول الزمنية المقررة وطبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانونى والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري إدارات الشئون القانونية و نظم المعلومات والتحول الرقمي وأملاك الدولة والتفتيش والمتابعة بالديوان العام .

وخلال الاجتماع ،تابع محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهم إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، موجهاً بضرورة بذل أقصي جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء .

وأشار محافظ المنوفية، أنه سيتم إفتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين في العيد القومي للمحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة لهم .