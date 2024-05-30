عاجل
عاجل.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها ورفح خارج نطاق الخدمة
الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بيان عربي صيني يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

ندد البيان العربي الصيني بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة، مشيرا إلى أن الحصار القاتل الذي يتعرض له الفلسطينيون يقطع جميع أسباب الحياة بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأدان البيان استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الفلسطينيين، مطالبا بتنفيذ شامل وفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.

كما طالب البيان ببذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت، كما دعا إلى إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وقصف خيام النازحين، وإغلاق المعابر ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وتسببت الحرب في قطاع غزة في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إضافة إلى إصابة نحو 82 ألفا آخرين.

مواد متعلقة

الوجبات السريعة تتحول لرفاهية بعد حالة التضخم في الولايات المتحدة

زيلينسكي يعتزم زيارة السعودية لحشد الدعم قبل المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا

ماكرون يضع شرطًا للاعتراف بدولة فلسطين

الموساد يتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات على سفارتي إسرائيل في السويد وبلجيكا

محرك طائرة يشفط شخصًا في مطار أمستردام الدولي

فرض رسوم من دول الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الروسية

أردوغان: إلقاء إسرائيل قنابل على سكان غزة ليس حربًا بل إبادة جماعية

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
الجريدة الورقية