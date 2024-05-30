ماكرون يضع شرطًا للاعتراف بدولة فلسطين

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء في بيان من قصر الإليزيه، أن "الرئيس ماكرون دعا محمود عباس في اتصال هاتفي إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاحتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وشدد الرئيس الفرنسي على "التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر ضمانات أمنية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.. وتعطي زخما مفيدا للاعتراف بفلسطين"، وفقا لبيان "الإليزيه".

وأضاف البيان أن "الرئيس ماكرون أكد مجددا دعم بلاده لإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها لتكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، لصالح الشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن باريس مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط عندما يكون ذلك "مفيدا"، مضيفا أنه لن يفعل ذلك "من منطلق العواطف".

واعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بفلسطين كدولة، يوم الثلاثاء الماضي، وقال مسؤولون بلجيكيون إنهم سينتظرون أكثر قليلا للحصول على تأثير "مفيد".

وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وبعد حوالي 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.

واتهمت دولٌ إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، وأمرت المحكمة تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.