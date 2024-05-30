حكم رادع لسائق يخطف سيده ويغتصبها فى الخارجة

أسدلت محكمة جنايات الوادى الجديد برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين أشرف راضى ومصطفى الجاحر، الستار على جريمة خطف سائق سيارة أجرة لسيده واغتصابها تحت تهديد السلاح فى صحراء الخارجة!!

قضت المحكمة بمعاقبة محمد محمود عباس (51 سنة) فنى بمديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالوادى الجديد، ويعمل سائق أجرة إلى جانب عمله الحكومى؛ بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً.

فى سياقٍ متصل، أكدت المجنى عليها(عامله باليومية) فى تحقيقات النيابة، بأنه حال خروجها من إحدى الجمعيات الخيرية، أبصرت السائق المتهم مستقلاً سيارة أجرة بمفرده.

وأضافت، ونادى عليها لتوصيلها إلى جمعية خيرية أخرى لمساعدتها مادياً، فاستقلت معه السيارة الأجرة، إلا أنه توجه بها لمنطقة نائية، بعيداً عن أعين المارة رغماً عنها!!

كما أضافت، وتعدى عليها بالضرب شاهراً فى وجهها نصل السكين، وأمرها بالتجرد من ملابسها!!

أيدت تحريات الرائد محمد عبدالراضى رئيس مباحث الخارجة أقوال المجنى عليها فى أوراق القضية.

وكان المستشار محمد عبدالموجود المحامى العام لنيابات الوادى الجديد، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لخطفه المجنى عليها بالتحايل فى 13 أغسطس الماضى.

وأشار قرار الإحالة، إلى اقتران جناية الخطف بجناية أخرى فى ذات الزمان والمكان، بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها!!

وأضاف، وأحرز سكيناً بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية!!

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهم، خلال مرافعتها لوقاية المجتمع من الذئاب البشرية؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.