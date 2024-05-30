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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مواطن سعودي يختفي في التجمع الخامس بمصر والرياض تبحث عنه

مواطن سعودي يدعى
مواطن سعودي يدعى هتان بن غازي

بعد انتشار خبر اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان بن غازي شطا  في منطقة التجمع الخامس في مصر، أصدرت السفارة السعودية في مصر، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه بالإشارة حول اختفاء شاب سعودي في العاصمة المصرية القاهرة منذ نحو شهر، السلطات المعنية شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وأضافت السفارة في بيانا لها على منصة "إكس"، أن كاميرات المراقبة تمكنت من تسجيل لحظة خروج المواطن، من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه، وجاري البحث المكثف ولا تزال التحقيقات جارية من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

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