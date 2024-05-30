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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

عطور شماغ شوب

بوابة الوفد الإلكترونية

عطور شماغ شوب

  • يوفر لك متجر شماغ شوب مجموعة متنوعة من العطور الرجالية و النسائية المتنوعة فالعطر يعد من أهم المكونات التي تضفي علي شخصيتك طابع جذاب فيعطيك رائحة جميلة وجذابة و حيوية فأي عطر يتكون من سائل من الكحول و الماء و جزيئات تتبخر في الهواء بالإضافة إلي ان الرائحة عبارة عن جزء خفيف يطفو في الهواء وتأتي العطور بتركيز مختلف من عطر للأخر و تشمل العطور مجموعة متنوعة من المكونات و يعود تكوين العطور الي عصور سالفة وبعد ذلك تطورت العطور وأصبحت تستخرج من الأعشاب و تجدر الإشارة إلي أن أي عطر يتكون من ثلاثة أجزاء وهي الجزء العلوي و الجزء الثاني و هو قلب العطر و الجزء الثالث و هي القاعدة و التي تدعم العطر كله .

وجب التنويه إلي أن يوجد أنواع وتركيز مختلف من العطور .

  • عطور زهرية 
  • عطور خشبية 
  • عطور حمضية 
  • عطور شرقية 
  • غيرها من العطور المميزة .

كل عطر يأتي بتركيز مختلف عن غيره فهناك عطور بتركيز :

  • برفيوم 
  • ماء عطر 
  • ماء تواليت 
  • ماء كولونيا 
  • او دو برفيوم 

يتم توفير جميع أنواع العطور داخل متجرنا شماغ شوب يمكنك الإطلاع عليها الأن .

  • يوفر متجر شماغ شوب عطور بقسميها النساء و الرجالي فيضم كل أنواع العطور الموجودة و التي تبحث عنها الأن بسعر و تخفيض يتناسب معك . 
  • ومن أهم أنواع العطور الموجودة في متجرنا عطر ديور بأنواعه المختلفة فيما يلي نعرض إليك مجموعة متنوعه من عطور ديور الشهيرة .

ما هي أنواع عطور ديور : 

  • تأتي عطور ديور من ماركة ديور المشهوره بصناعة العطور بأنواعها المختلفة و المتميزة بثباتها و جودتها العالية منها 
  1. عطر ديور هيبنوتيك بويزن
  2. عطر ديور  جادور انفينيسيم
  3. عطر سوفاج ديور
  4. عطر سوفاج اليكسر ديور
  5. عطر ديور جادور
  6. عطر سوفاج ديور بارفان
  7. عطر ديور بيور بويزن
  • العطر هو من أكثر من مجرد رائحة فإنه يعبر عن الذات بطريقة مميزة فمنذ القدم تم إستخدامه في المناسبات الخاصة و الإحتفالات فأصبحت العطور جزءاً لا يتجزء من الحياة اليومية حيث يتم إستخدامه من النساء و الرجال فهناك فرق بين العطور النسائية و العطور الرجالية فهي تضيف لمسة من الأناقة و الرقي إلي طلتك . 
  • كما تمثل كل زجاجة عطرية عن محتوي العطر الداخلي لجاذبيتها وجمالها فهي تحمل توقيع الماركة علي الزجاجة . 
  • العطر من أكثر الأشياء التي تلفت الانظار إليك فرائحة العطر تتخلل إلي أعماق الروح تتميز عطور شماغ شوب بجودتها العالية وثباتها القوي 
  • عطر ديور سوفاج متطور وأنيق ومثالي للرجل العصري فقد تم إنشاؤه من قبل صانع العطور العالمية فرانسيس كوركدجيان فهو مستوحي من جمال العالم الطبيعي فهو يتميز بمزيج من المكونات الفاخرة و المتميزة . 

كيف أعرف أن العطر أصلي ؟ 

  • مع تزايد الطلب علي العطور الفاخرة فأصبح من الضروري التمييز بين العطور الأصلية و التقليدية فهناك بعض النصائح لمعرفة جودة المنتج الموجود معك فيمكنك التأكد من الحصول علي عطر فاخر يضفي إليك رائحة رائعة و ثقة كبيرة . 
  • إن عطور ديور هي إحدي الهدايا التي يمكنك تقديمها لشخص عزيز عليك فيمكنك إختيار عطر يتناسب مع شخصية صديقك ولديك مجموعة متنوعة من العطور داخل متجرنا . 
  • يمكنك التحقق من الرائحة وثباتها من خلال إقتناء المنتج فيعتبر العطر من اهم اللمسات النهائية التي تضفي جمالاً وأناقة علي إطلالتك و لذلك يسعي الكثيرون إلي إقتناء العطور الجذابة برائحتها الفريدة . 

المصدر : شماغ شوب 

الجريدة الورقية