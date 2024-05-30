عطور شماغ شوب

يوفر لك متجر شماغ شوب مجموعة متنوعة من العطور الرجالية و النسائية المتنوعة فالعطر يعد من أهم المكونات التي تضفي علي شخصيتك طابع جذاب فيعطيك رائحة جميلة وجذابة و حيوية فأي عطر يتكون من سائل من الكحول و الماء و جزيئات تتبخر في الهواء بالإضافة إلي ان الرائحة عبارة عن جزء خفيف يطفو في الهواء وتأتي العطور بتركيز مختلف من عطر للأخر و تشمل العطور مجموعة متنوعة من المكونات و يعود تكوين العطور الي عصور سالفة وبعد ذلك تطورت العطور وأصبحت تستخرج من الأعشاب و تجدر الإشارة إلي أن أي عطر يتكون من ثلاثة أجزاء وهي الجزء العلوي و الجزء الثاني و هو قلب العطر و الجزء الثالث و هي القاعدة و التي تدعم العطر كله .