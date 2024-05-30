محطة رفع صرف صحى أم دومة بسوهاج تحصل على شهادة الإدارة الفنية

حصلت محطة رفع صرف صحى أم دومة التى تبلغ طاقتها التصميمية 15206 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها، التى يبلغ طولها 7799 متر ومحطة رفع صرف صحى الحلاقى التى تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى يبلغ طولها 5173 متر على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".

وتم تجديد الشهادة للمرة الثانية لمحطة مياه المنشاة السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب لكل يوم وللمرة الاولى لمحطة مياه مزاتا المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 آلاف متر مكعب لكل يوم وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين، وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة، إلى انه حصلت 13 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 400 الف متر مكعب يوم بنسبة 79% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من إجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.