هل تزوجت مي نور الشريف من ثري عربي؟.. اسم العريس كلمة السر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تزعم زواج الفنانة مي نور الشريف، من رجل أعمال ثري عربي، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

حقيقة زواج مي نور الشريف

سرعان ما حسمت مي نور الشريف خبر زواجها الذي تردد على ألسنة البعض مؤخرًا، مؤكدة أنها مجرد شائعة وليس لها أي أساس من الصحة، حيث قالت: "لا أعرف سبب انتشار هذه الأخبار بين الحين والآخر، والغريب في الأمر أن من يطلق الشائعات لا يذكر اسم العريس، باستثناء أنه رجل أعمال أو ثري عربي، فلو أنني خطبت أو تزوجت فلماذا أخفي الأمر؟!".

مي نور الشريف

مواصفات فتى أحلام مي نور الشريف

في الوقت نفسه، كشفت مي نور الشريف عن مواصفات فتى أحلامها لافتة أنه من الضروري أن يتسم بالاحترام والتدين، كما يجب أن يكون مواظبًا على الصلاة.

مي نور الشريف

رأي مي نور الشريف في تقديم السيرة الذاتية لوالدها

على صعيد آخر، أعربت مي نور الشريف عن رأيها في تقديم السيرة الذاتية لوالدها النجم الراحل نور الشريف، مشيرة إلى أن تنفيذ الأمر يحتاج إلى جهد كبير لتقديم السيرة بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني.

كما أشارت مي إلى أن أكثر مَن يستطيع تجسيد سيرة والدها الذاتية هما الفنانان حمادة هلال ومصطفى شعبان لأنهما يشبهانه كثيراً.

مي نور الشريف ووالدها الراحل

آخر أعمال مي نور الشريف

كانت آخر أعمال مي نور الشريف الفنية مسلسل "اللهم إني صائم" الذي خاضت به موسم دراما رمضان لعام 2017، وشاركها البطولة النجوم مصطفى شعبان، وماجدة زكي، وريم مصطفى، ووفاء صادق، وندى موسى، وفراس سعيد وخالد عليش، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

مي نور الشريف

حقيقة ارتداء مي نور الشريف الحجاب

ترددت أنباء عدة منذ وقت سابق تزعم ارتداء مي نور الشريف للحجاب، بعدما شاركت متابعيها بصورة من أحدث ظهور لها رفقة شقيقتها ووالدتها الفنانة بوسي، التي ظهرت فيها وهي ترتدي غطاءً على الرأس، الأمر الذي أثار حيرة وتساؤلات الكثيرين حول حقيقة ارتدائها الحجاب.

سرعان ما نفت مي نور الشريف أنباء ارتدائها الحجاب، خلال ردها على تعليقات متابعيها المُرفقة بالصورة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: "أنا مش محجبة، دي درجة الحرارة".