الذكاء الاصطناعي يخترق صفحة سوزان نجم الدين.. ويطلب أموالًا من المتابعين

تعرضت صفحة سوزان نجم الدين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للاختراق وذلك من خلال برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتبين من خلال الرسائل الخاصة التي قام بها النخترق أن الذي يقوم بالرد هي برامج AI حيث تبين من الردود أنها مبرمجة بالكامل وليست ردود طبيعية.

وطلبت تلك البرامج التي تقوم بالرد بعض الأموال من المتابعين، لذلك تحذر سوزان نجم الدين المتابعين أن تلك الرسائل ليست من خلالها.



فيما أكدت سوزان نجم الدين في وقتا سابق أن الخوف الأكبر الفترة المقبلة من الذكاء الاصطناعي وكيف سنتمكن من التفرقة بين ما يفعله الذكاء الاصطناعي والحقيقة.