لقاء سويدان تدخل مغامرة جديدة بعد ظهورها بفستان زفاف والوصفة السحرية تجعلها متحررة

تستعد الفنانة لقاء سويدان لمغامرة جديدة بعيدًا عن مجالها المعتاد في التمثيل، مروجة لبرنامجها التليفزيوني الأول "لقاء ع الهوا"، التي ستقدمه على شاشة قناة "الشمس" الفضائية.



الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان تدخل عالم الـ"توك شو":

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لتطل بفستان أحمر مثير وملامح جذابة، لتروج خلالها برنامجها الأول "لقاء ع الهوا"، وهو برنامج توك شو اجتماعي، ومن المقرر عرض الحلقة الأولى منه اليوم الساعة ٨ مساءً على قناة الشمس، حيث يتم عرضه كل خميس وجمعة من كل أسبوع في نفس التوقيت.



برومو “ لقاء ع الهواء”:

شاركت لقاء سويدان متابعيها على “إنستجرام” برومو البرنامج، الذي يحمل لقطات حية داخل شوارع القاهرة وعلى شاطئ الإسكندرية.



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لقاء سويدان بفستان زفاف

لقاء سويدان تسبب حيرة لجمهورها بفساتين زفاف:

تصدرت لقاء سويدان محركات البحث في الأيام السابقة، بعد نشرها صورًا بفساتين زفاف، مما أثار الكثير من التكهنات حول زواجها من جديد بعد الدنجوان حسين فهمي، ليظهر بعد ذلك أنها مجرد جلسة تصوير تلفت بها أنظار جمهورها، وهي حيلة زكية ترويجًا لبرنامجها الجديد، التي اختارت موقع التصوير على شاطئ الإسكندرية مثل برومو البرنامج.



لقاء سويدان سيدة متحررة في “الوصفة السحرية”:

على الصعيد الفني تشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية، المقرر عرضه يوم السبت المقبل الموافق 8 يونيو الساعة 8 مساءً على قناة dmc ومنصة watch it.

ويشارك في "الوصفة السحرية" مجموعة من الفنانين، أبرزهم: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وتجسد الفنانة لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما أنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة، وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بينهم في إطار إجتماعى لايت.