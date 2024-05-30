رئيس هيئة سلامة الغذاء الاماراتي يؤكد حرص بلاده على تبادل السلع الزراعية مع مصر

أكد سعيد العامري رئيس هيئة سلامة الغذاء الاماراتي على رغبته في التعاون مع مصر في قطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية بما يحقق طموحات ومصلحة الشعبين وفي اطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين .

تعزيز التعاون الزراعي

يأتي ذلك في اطار تعزيز التعاون الزراعي بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة، التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي اليوم بمكتبه بالعاصمة الادارية الجديدة مع سعيد العامري رئيس هيئة اسلامة الغذائية والزراعية بدولة الامارات العربية الشقيقة والوفد المرافق.

وذلك لبحث تعزيز وتوسيع التعاون مع دولة الامارات العربية الشقيقة في قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور وبحث انشاء مزرعة بحثية نموذجية لزراعة النخيل من الاصناف عالية الجودة والإنتاجية.

وخلال اللقاء اشار القصير الى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك والتعاون المستمر في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الزراعة، مشيرا إلى جهود القيادة السياسية في البلدين للارتقاء دائما بمستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات.

حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة المصرية وهيئة سلامة الغذاء الاماراتي وسفارة الإمارات بالقاهرة.