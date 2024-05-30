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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تعلن نتائج أعمال القافلة البيطرية المجانية بقرى دمياط

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية المجانية بقرى دمياط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، نتائج أعمال القافلة البيطرية المجانية، التي تم إطلاقها بداية هذا الاسبوع بقرى محافظة دمياط.

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التناسليات الحيوانية
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ان تلك القافلة جاءت في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار ابناءه خاصة من المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
واضاف فاضل ان تلك القافلة قد جابت قري ونواحي المحافظه  لعلاج ماشية واغنام وماعز ودواب  صغار  المربين، لافتا الى انها جاءت بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، و معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

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وحول نتائج أعمال الحملة، أوضح فاضل، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٣٧١ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٣٧٢ وعلاج الطفيليات الدخلية ٨٩٨ والطفيليات الخارجية والرش لعدد ٨٣٣ حالة  وتم عمل ٨٨  عمليه جراحية وتم تحصين ٤٥٨ بالتحصينات غير سيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٣٠٢٠ حاله  لدى ١١١٥ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز  بالمحافظة .

 

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