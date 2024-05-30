فصل التيار الكهربائى عن 23 كسارة ذهب بأسوان

إستمراراً للتفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية وإتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها ، فقد أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية يحيى مصطفى بإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لفصل التيار الكهربائى عن كسارات وطواحين الذهب لأثارها السلبية فى ضعف التيار الكهربائى بمختلف أنحاء المدينة، مشدداً على التصدى الفورى لأى حالات تعدى على الثروات التعدينية ، وعلى رأسها معدن الذهب ، وإتخاذ إجراءات رادعة حيال المتعدين بشكل غير قانونى عليها.

وأشار يحيى مصطفى بأنه وفقاً لتكليفات محافظ أسوان نجحت جهود العاملين بالوحدة المحلية فى فصل التيار الكهربائى عن 23 كسارة للذهب وذلك بهدف القضاء على أبرز المشاكل التى تؤرق المواطنين ، لافتاً إلى أنه تم قطع الكابلات الكهربائية المغذية لهذه الكسارات والطواحين ، وتم مصادرتها وذلك بالتعاون مع الفنيين بشبكة كهرباء الرديسية حيث لاقت هذه الجهود إستحسان وإشادة من أهالى المدينة لإهتمام المحافظ وجهازه المعاون بالتخفيف والحد من أى معاناة يتعرضون لها .