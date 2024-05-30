محافظ الغربية يشهد الإجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الدوري لجامعة سمنود التكنولوجية، والذي عقد اليوم بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، وحضور كل من النائبة ليلى ابو اسماعيل عضو مجلس النواب ، والدكتور سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمستشار على مختار المستشار القانوني للجامعة، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل كلمته رحب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنئهم بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي و قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكافة العاملين في الجامعة، مؤكدًا علي دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جامعة سمنود هي نموذج مميز يفخر به ابناء محافظة الغربية.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، خاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور طارق رحمي ضرورة الاستمرار والتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصري وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والاجنبية.



وناقش المجلس عددا من المواضيع والتي جاء أبرزها النظر في مستجدات قطعة الأرض المجاورة والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود، بالاضافة إلى مناقشة الانشطة والفعاليات التي قامت بها الجانب خلال الفتره الماضية واستعراض بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة، ومناقشة الموافقة على وضع برنامج تدريب صيفي إضافي لطلاب الفرقة الثانية بمختلف البرامج الدراسية .

و تحدث المحافظ عن أهمية توعية الطلاب بالذبح داخل المجازر وبالطرق الصحيحة مشيرا الى ان المحافظة تضم 20 مجزر موزعة على مستوى المراكز والمدن لذبح الأضاحي بالمجان وتقع في طنطا و شبشير الحصة ،محلة مرحوم ،محلة منوف ،شوني- وفي المحلة الكبرى و صفط تراب، بشبيش- وفي بسيون صالحجر وكتامة ، وفي السنطة و الجعفرية ، وفي سمنود ومحلة زياد ، وفي قطور و الشين ، وفي زفتى وسنباط ، كفر الزيات وابيار ، وأضاف المحافظ ان المحافظة قامت بتحرير فيديو لتوعية المواطنين وحثهم على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان واختيار الذبيحة الصحيحة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.