ضبط 2500 كيلو مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بحوش عيسي

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، مكثفة علي الأسواق بمختلف مدن وقري المحافظة ، تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية

والتي أسفرت عن ضبط 50 برميل مخلل داخل مصنع بدون ترخيص و10مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بمركز حوش عيسي .

وبمركزى كفر الدوار وشبراخيت تم ضبط مخبزين تصرفا فى 8 شكائر دقيق بلدى و 14 مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى أبو حمص وإيتاى البارود تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ و البانية ومصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم وجود سجل زيارات و11محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمراكز ادكو ورشيد وكوم حمادة تم ضبط 24 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.