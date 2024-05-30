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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 2500 كيلو مخلل داخل مصنع بدون ترخيص بحوش عيسي

جانب من لحملات التموينية
جانب من لحملات التموينية

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، مكثفة علي الأسواق بمختلف مدن وقري المحافظة ، تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية

والتي أسفرت عن ضبط 50 برميل مخلل داخل مصنع بدون ترخيص و10مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بمركز حوش عيسي .

وبمركزى كفر الدوار وشبراخيت تم ضبط مخبزين تصرفا فى 8 شكائر دقيق بلدى و 14 مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين. 

وبحملات مماثلة بمركزى أبو حمص وإيتاى البارود تم ضبط كمية من اللحوم والفراخ و البانية ومصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم وجود سجل زيارات و11محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

وبمراكز ادكو ورشيد وكوم حمادة تم ضبط 24 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.

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