أمن المنوفية يكشف تفاصيل القبض على المتهمين بإختطاف طفل المنوفية و"السر في الجار"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من القبض على 3 متهمين في واقعة اختطاف الطفل إياد العسال ابن قرية بجيرم التابعة لدائرة مركز شرطة قويسنا، وإعادة الطفل الي اسرته.

تفاصيل اختطاف الطفل إياد العسال بالمنوفية

وكشف مصدر مسؤول، تفاصيل عملية الاختطاف التي أثارت الرعب في نفوس أطفال القرية، عقب إقدام مجهولين باختطاف الطفل ووضعه في توكتوك والخروج من القرية وطلب فدية من أسرته بلغت 800 ألف جنيه، وعلى الفور تحركت جميع الأجهزة المعنية بتكليف من اللواء عمرو روؤف مدير الأمن لمحافظة المنوفية، وإشراف اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية، والذي كلف بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على الجناة وإعادة الطفل إياد لأسرته.

تشكيل فريق بحث للقبض على خاطفي الطفل



وأجرت فرق البحث التحريات اللازمة وباستخدام التقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة والتعقب، أمكن إعادة الطفل من وسط جنائن بقرية اسطنها التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور، واستهداف المتهمين بواقعة الاختطاف والمركبة المستخدمة في الحادث.

وكانت المفاجأة بعد القبض على المتهمين المقيمين في قرى إسطنها بدائرة مركز الباجور، وقرية كفر بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، باعترافهم على شخص ثالث وهو المحرض، والذي يسكن بنفس القرية ويعرف والد الطفل إياد واستمرت محاولات الاختطاف ما يقرب من أسبوع حتى نفذ المتهمون جريمتهم.

واتفق المحرض جار والد الطفل إياد مع المتهمين الآخرين، على عملية الخطف بعد علمه بظروف والد الطفل، وأنه قد أحضر قرضا من البنك قدره مليون جنيه، فاتفق معهم على العملية مقابل فدية من والد الطفل قدرها 800 ألف جنيه.

ومع استمرار فشل محاولات الاستفراد بالطفل إياد لاختطافه عدة أيام، ساعد الجار المتهم باقي شركائه، حيث طلب من نجل شقيقه الصغير اصطحاب صديقه الطفل إياد إلى مخزن خردة بالقرية، بحيث يسهل على المتهمين الآخرين اختطافه، وبالفعل نفذ المتهمان الخطة، وتأكدا من هوية الطفل إياد واختطفاه وتركا الآخر.

واعترف المتهمون الثلاثة على الجريمة أمام رجال المباحث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم بضبط المتهمين.

وتعود الواقعة إلى ورود إخطار للواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ اختطاف طفل بقرية بجيرم دائرة المركز، وعلى الفور كلف مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث.