سكرتير مساعد البحيرة يناقش ملف تقنين أراضي الدولة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ،ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

حيث إستعرض السكرتير المساعد ، توصيات الإجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.

و أكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

ووجه سكرتير مساعد محافظة البحيرة ، رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية بسرعة إنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي المشتركة مع الولايات الاخرى والمقدم عنها طلبات.

بالإضافة إلي سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفوريه لجميع حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.،وإتخاذ الإجراءات وفقا لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الاخير وموافاة الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بأرقام المحاضر القضائية المحررة للمواطنين وموافاة الادارة العامة لحماية أملاك الدولة بالعقود المميكنة المحررة .

وشدد كامل غطاس، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.