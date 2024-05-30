اليوم.. انتهاء عمل المجالس التصديرية بعد تمديد فترتها 4 مرات

تنتهى اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 عمل المجالس التصديرية " 13 مجلس " بعد إنتهاء فترة التمديد الرابعه لها بقرار من وزير التجاره والصناعه المهندس أحمد سمير .

كانت الدوره الأولى للمجالس ومدتها 3 سنوات قد بدأت فى الخامس من مايو 2020 على أن تنتهى فى الخامس من مايو 2023 .

ورغم إنتهاء المده القانونية للمجالس إلا أن وزير الصناعه والتجاره المختص قام بتمديدها 4 مرات رغم خيبات الأمل فى تحقيق المجالس لطفرات وأرقام قياسية غير مسبوقه فى التصدير .

كان الوزير قد أصدر قرار بتمديد عمل المجالس فى الفتره من 6 مايو إلى الخامس من نوفمبر 2023 ، ثم عاد واصدر قرار آخر بتمديد عمل المجالس فى الفتره من 6 نوفمبر إلى الثلاثون من ديسمبر 2023 .

عاد الوزير للمره الثالثه واصدر قرار بتمديد عمل المجالس فى الفتره من 30 يناير إلى 30 مارس 2024 ، ليعود للمره الرابعه وكأن مصر تفتقد للكفاءات القادرة على النهوض بالتصدير ليقوم بتمديد عمل المجالس فى الفترة من الاول من إبريل وحتى الثلاثون من مايو الحالى وهو اليوم الذى تنتهى فيه فترة التمديد الرابعه .وبهذا يكون الوزير قد قام بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر فى فترة التمديد الأولى، ثم 55 يوما فى فترة التمديد الثانية ،ثم شهرين فى الفترة الثالثه ،ثم شهرين آخرين فى فترة التمديد الرابعه .