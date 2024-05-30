سعر الريال القطري اليوم الخميس 30-5-2024 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 30-5-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 11.9جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.08 جنيه للشراء، و12.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.9 جنيه للشراء.

12.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.02جنيه للشراء.

13.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.8 جنيه للشراء.

12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.8 جنيه للشراء.

12.9 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.06 جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية منافسة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعدما تلقت العملة دعما من صعود العوائد الأميركية والطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الجنيه الإسترليني، بعد قفزة على مدار يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6 بالمئة لعوائد الخزانة طويلة الأجل بعد المزيد من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وبعض عطاءات السندات التي لم تلق الإقبال المأمول.

وأثار التراجع في سوق السندات قلق المستثمرين وانخفضت الأسهم عالميا بشكل حاد هذا الأسبوع مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أمانا. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، لأعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.15 الخميس، بعد ارتفاع بواقع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع اليورو إلى 1.0796 دولار للمرة الأولى منذ 14 مايو، وهبط الإسترليني إلى 1.2696 دولار ليواصل بذلك التراجع بعد أن وصل الثلاثاء إلى 1.2801 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس آذار.

إلا أن الين ارتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 ين للدولار الذي سجله الليلة الماضية ليصل في أحدث التداولات إلى 157.505 ين للدولار.