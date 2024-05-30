سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بمستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من صراعات وحروب ساخنة تؤثر على سعر العملات.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.25 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.23 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 60.20 جنيه للشراء و60.41 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 51.71 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.05 جنيه للشراء و30.13 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.59 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 153.97 جنيه للشراء و154.47 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.