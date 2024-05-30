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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

قطع نادي بيراميدز شوطا طويلا في مفاوضاته مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري والمنتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

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وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان نادي بيراميدز عرض على اللاعب الحصول على مليون دولار في الموسم وهو الرقم الذي رفضه اللاعب ليتم رفع العرض إلى مليون و٤٠٠ ألف دولار .

وأتم شبانة بأن الزمالك سيواجه صعوبة شديد في إتمام الصفقة بعد تدخل بيراميدز فيها خاصة في ظل رغبة النادي الأبيض في دفع مستحقات لاعبيه الأجانب بداية من الموسم القادم بالجنيه المصري وليس بالدولار.

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