أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 30 مايو بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس 30 مايو، إستقرارا في الأسعار وخاصة في أسعار الفاكهة مع توافر المعروض بكافة الأسواق والسويقات الفرعية.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

خلال ذلك شهدت أسواق الفاكهة إنخفاضا في أسعار العنب والمشمش والبطيخ، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 8 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب35 جنيها، وكيلو المشمش ب25 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 55 إلى 70 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

إستقرار أسعار الخضروات وكيلو البصل ب8 جنيهات في الفيوم

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15جنيها، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 8 جنيهات، و8 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و10 جنيهات للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيهات للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات للباذنجان العروس و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و12 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و30 جنيها لكيلو البامية، و8 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا والخس 4 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 65 جنيها.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا، وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد في توفير عوامل نقل الخضروات والفاكهة إلى الأسواق.