جبالي يعقد مُباحثات مُوسعة مع رئيس الجمعية الوطنية المجرية

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وفد من مجلس النواب في مستهل زيارة رسمية الي المجر، وتم عقد مُباحثات مُوسعة مع السيد/ لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن اللقاء يُعد استكمالاً لمسيرة العلاقات المتميزة والتاريخية بين مصر والمجر على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ومؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك بالمحافل البرلمانية الدولية والقارية.

وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي الحالي المصري المجري، وما يستوجبه ذلك من ضرورة البناء عليه واستمرار العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما استعرض جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي أسهمت بشكل مُباشر في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا.

على صعيد الأزمة الراهنة في قطاع غزة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإزالة العراقيل أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة للضرورة القصوى لبدء عملية سياسية تُفضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشدداً رفض مصر القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح لما تحمله من تداعيات وخيمة.

ومن جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية المجرية بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري مؤكداً عمق ورسوخ العلاقات المصرية – المجرية والمرتكزة على وحدة القيم والأسس المشتركة، ومعرباً عن تقدير المجر التام للدور المصري الضامن للاستقرار الإقليمي في ظل ما يشهده العالم من تفاقم خطير لمهددات الأمن والسلم الدوليين، وبرلمانياً أكد رئيس الجمعية الوطنية المجرية على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون البرلماني بين البرلمانين والأمانة العامة للبرلمانين المجري والمصري بما يسهم في تعزيز العلاقات المجرية المصرية.